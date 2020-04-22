Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Meksika Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaşarak, ülkede son 24 saat içinde 729 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Böylelikle ülkede tespit edilen toplam vaka saysı 9 bin 501'e ulaşmış oldu.

Diğer yandan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı da 857'ye yükseldi.

Bununla birlikte yetkililer, mevcut vaka sayısının 9 kat daha fazla olabileceği; çünkü enfekte olan birçok insanın belirti göstermeme, hastaneye müracaat etmeme ya da şüpheli vakalara doktorlar tarafından doğru bir şekilde tanı konulamaması ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Dünya genelinde 200'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 salgını, yaklaşık 2.5 milyon insanın enfekte olmasına ve 171 binden fazla insanın da ölümüne nden oldu.