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    MEB, Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı üretti

    MEB, Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı üretti

    © AA / MEB
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (300)
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    Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince Ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazı üretildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de pozitif vaka tespit edildiği ilk günden itibaren üretim kapasitesi harekete geçirilerek yeni tip koronavirüsle mücadelede çok önemli bir rol üstlenen meslek liselerinden yeni bir hamle geldi.

    Şimdiye kadar 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı, 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üreterek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıran meslek liseleri, yeni bir ürünü daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı, Ar-Ge çalışmalarında meslek liselerinde üretilen ürün çeşitliliğini artırmaya başladı. Cerrahi ve N95 standardında maske makinesi, solunum cihazından kısa bir süre sonra İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik teknolojisi alan öğretmenleri tarafından UVC Hava Sterilizasyon Cihazı üretildi.

    Cihaz, okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi toplu halde insanların bulunduğu kapalı ortamlarda kullanıma uygun şekilde üretildi. Cihaz, içerisinde bulunan iki fan, karbon filtre ve UVC ampuller aracılığıyla sürekli sirkülasyon yaparak havayı steril ediyor.

    Üretilen prototip 2x30 Watt UVC ampul kullanarak saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor. Daha farklı güçlerde ampuller kullanılarak, daha büyük mekanlarda hava sterilizasyonu yapılabilmesini de mümkün kılıyor.

    • Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı üretildi
      Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı üretildi
      © AA / MEB
    • Üretilen prototip, saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor
      Üretilen prototip, saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor
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    © AA / MEB
    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı üretildi

    ‘Maske üretiminde otomasyona geçildi’

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, bu kapsamda 9 milyon cerrahi/tıbbi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerin koordinasyonuyla ihtiyaç noktalarına ulaştırıldığını ifade etti.

    © DHA /
    MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek
    İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay'da da meslek liselerinde 4 Ar-Ge merkezi kurduklarını ve ilk adım olarak cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi üretimine odaklandıklarını anlatan Özer, İstanbul'da cerrahi maske makinesini ve solunum cihazını ürettiklerini ve böylece maske üretiminde otomasyona geçtiklerini aktardı.

    Hatay'da ilk solunum cihazlarını, bu hafta ise odaklandıkları son ürün olan N95 maske makinesini Tekirdağ'da ürettiklerini belirten Özer, "Artık aylık maske üretim kapasitesini daha fazla artırabileceğiz. Ayrıca odaklandığımız tüm ürünleri üretmekten büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen UVC Hava Sterilizasyon Cihazı ile Ar-Ge merkezlerimizdeki üretim çeşitliliğini artırdık" değerlendirmesinde bulundu.

    Özer, bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurguladı.

    Bakan Yardımcısı Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na, cihazın üretilmesinde emek veren okul müdürü Talha Bektaş'a, Elektrik-Elektronik Teknolojileri alan şefi Okan Koçu ile alan öğretmenleri Çağlar Öner, Numan Karaman ve Osman Toplu'ya ve katkı veren tüm paydaşlara ve süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

    ‘Hava sterilizasyon cihazlarına ilgi arttı’

    Bakanlığın bilgilendirmesine göre, Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığının bilim insanları tarafından teyit edilmesinden sonra hava sterilizasyon cihazlarına ilgi arttı.

    Ultraviyole-C (UVC) ya da literatürdeki adıyla steril UV, 254 nanometre dalga boyunda ışıma yapan elektromanyetik bir ışık türü. Bu dalga boyunda ortamda bulunan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların RNA'larının parçalandığı ve bu sayede kendini kopyalama özelliğinin kaybolduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (300)
    Etiketler:
    Koronavirüs, ultraviyole, Milli Eğitim Bakanlığı
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