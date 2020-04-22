Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim aylarının daha ağır bastığını söyledi. Selçuk, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok. Tabii mayıs-haziran ve eylül-ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan 'uzaktan eğitim' uygulamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

23 Nisan kutlamalarına değinen Selçuk, "Biz 23 Nisan için 'Sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz?' diye düşündük. Sabah saat 8:30'da çocuklar adına Anıtkabir'de olacağız. EBA TV'de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV'de özel sürprizlerimiz var" dedi.

Devamında yöneltilen sorular ve Selçuk'un bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Okullar ne zaman açılacak?

Sağlık sorunları giderildiği için 'Okullar açılsın' deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız.

Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok. Tabii mayıs-haziran ve eylül-ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor.

- LGS ertelenecek mi?

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak.