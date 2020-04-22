Peskov: BMGK daimi üyeleri, küresel ateşkes belgesi üzerinde çalışıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (kovid-19) pandemisi nedeniyle yaptığı 'küresel ateşkes' çağrısını geliştirecek bir belge hazırladığını söyledi.

Peskov'a bugünkü basın toplantısında daha önce pandemi nedeniyle gündeme gelen küresel ateşkes inisiyatifiyle ilgili bir gelişme olup olmadığı soruldu.

Peskov, "Bunun Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un inisiyatifi olduğunu biliyorsunuz. Macron, bu inisiyatifi telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e anlattı. Şu anda tüm ülkelerin diplomatları, video konferans yöntemiyle çalışma yürütüyor. Olası ortak belge üzerinde mutabakat sağlanması için çalışılıyor. Somut bir gelişme olduğunda size hemen bildireceğiz" yanıtını verdi.

Peskov, mutabakatın birkaç gün içinde sağlanabileceğini, bunun mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Macron, BMGK üyelerine küresel bir ateşkese doğru harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Ülkesi salgından en çok etkilenenler arasında olan Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan bu konuda onayını aldığını söyleyerek, Putin’in de bu konuda aynı fikirde olacağından emin olduğunu belirtmişti.

Macron'un bu girişimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Mart’ta yaptığı çağrıyı destekliyor. Guterres, savaş halindeki ülkelerin sağlık sisteminin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının güvende olmadığı uyarısında bulunarak tüm dünyada ateşkes çağrısı yapmıştı.