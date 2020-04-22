Koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı' kuruldu

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı attıkları yeni bir adımı resmi Twitter hesabında duyurdu.
Bakanlığın paylaşımında "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadesi yer aldı.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020
Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr
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