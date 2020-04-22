Peskov: Kovid-19'un Çin'de üretildiğine dair asılsız suçlamalar kabul edilemez

Gazeteciler, basın toplantısı sırasında Kremlin'in Batı basınında yer alan ve koronavirüsün Çin'de üretildiğinin iddia edildiği haberlere nasıl baktığı soruldu.

Peskov, "Bugünlerde bir temsilci veya uzman çıkıp virüsün yapay olarak üretildiğini iddia ediyor, başkalarıysa virüsün yapay olarak üretilmesini ihtimal dışı tutuyor. Her iki taraf da, tamamen asılsız konuşuyorlar, zira henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilimsel dayanağı olan bilginin bulunmadığı koşullarda, asılsız suçlamalar kabul edilemez" yanıtını verdi.

'Çin'le sürekli temas halindeyiz'

Bu arada Peskov, Çin'in aşı konusunda yardım edip etmediği sorusu karşısında Rus uzmanların koronavirüsle mücadele konusunda Çinli partnerlerle sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Çinlilerin kendi aşı çalışmalarını yürüttüklerini ve Rusya'da da farklı alanlarda ilerleme kaydedildiğini anlatan Peskov, "Genel itibarıyla mevcut durum uluslararası işbirliğini gerekli kılıyor. Çinlilerle çok iyi, geleneksel partnerlik diyaloğumuz var ve bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü açıklamasında, yönetiminin yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırdığını söyleyerek bu meselenin etrafında 'çok sayıda acayip şeyin döndüğünü', Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olması ihtimalini 'mantıklı' bulduğunu dile getirmişti.