Bergamo’daki hastanenin başhekimi: Rusya ve Ruslara teşekkürler

İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınının en ciddi merkezlerinden biri olan Bergamo’daki sahra hastanesinin başhekimi Oliviero Valotti, İtalya’nın yardımına koşan Rus sağlık ekibinin çalışmalarından övgüyle bahsederek, salgınla mücadelede elde edilen sonuçları anlattı.

İtalya’da koronavirüs salgınının en ciddi merkezlerinden biri olan Bergamo’daki sahra hastanesinin başhekimi Oliviero Valotti, Sputnik’e verdiği demeçte, yaklaşık bir ay önce ‘Rusya’dan Sevgilerle’ adlı insani misyon çerçevesinde İtalya’ya gelen ve hâlâ Bergamo’da çalışan Rus sağlık ekibinin çalışmalarından övgüyle bahsetti.

32 virologdan oluşan Rus sağlık ekibi, İtalyan meslektaşlarıyla birlikte Bergamo’da Rus-İtalyan ortaklığıyla kurulan sahra hastanesinde koronavirüs hastalarını tedavi etme çalışmalarını sürdürüyor. Rusya lideri Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında varılan anlaşma çerçevesinde İtalya’ya giden Rus sağlık ekibi, çalışmaların ikinci etabına geçmiş oldu.

Valotti, yöneltilen soruları şöyle yanıtladı:

'Doktorlar kusursuz bir etkileşim içindeler'

- Rus virologların faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz? Rus ekibiyle çalışmalarınızı entegre etmeniz kolay oldu mu?

Profesyonellik bakımından Rus meslektaşlarımız şüphesiz üst düzey uzmanlardır. Çok kısa bir zamanda yöntemlerimizin birebir aynı olduğuna emin olduk.

Министерство обороны РФ Rusya Savunma Bakanlığı, İtalya’da görev yapan Rus doktorların görüntülerini yayınladı

- Birlikte çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Doktorların arasında gerginlik ya da rekabet var mı?

Kesinlikle hayır, hiçbir sorun yaşanmıyor. Doktorlar kusursuz bir etkileşim içindeler ve olası tedavi alternatiflerini birlikte değerlendiriyorlar. Aralarında harika bir ilişki olduğunu söyleyebilirim.

'Onlarca suni solunum cihazı getirmiş olmaları son derece önemli'

- İlk sonuçlardan bahsedilebilir mi, Rus doktorlar yoğun bakım servislerindeki yoğunluğu düşürmenizde yardımcı olabildi mi?

Rusya’dan gelen sağlık ekibiyle etkileşimimizi kusursuz bir seviyeye getirebildik ve bu kişiler bizimle birlikte hastanenin ana binasındaki yoğun bakım servislerinde yoğunluğu düşürdüler.

- Rus doktorlar, Bergamo'nun acil durumla başa çıkmasına yardımcı olan bazı yenilikçi koronavirüs ekipmanları kullandı mı?

Yanlarında hastaları tedavi etmek için onlarca suni solunum cihazı getirmiş olmaları son derece önemli, şu anda bu cihazlardan yeterli miktarda olduğu söylenebilir. Ayrıca bu geçici hastanenin yoğun bakım servisinde kullanılan diğer tüm ekipmanlar da Rus meslektaşlarımız tarafından getirildi.

- Rus meslektaşlarınızın desteğine daha ne kadar ihtiyaç duyacağınızı değerlendirir misiniz?

Aşamalı olarak normal yaşama dönmeye başladığımız zaman nelerin olacağını anlamalıyız. Dürüst olacağım, insanların yeniden sokaklara çıkacak olmalarından endişeliyim, zira yeniden temas etmeye başladıkları zaman salgının yeni bir dalga yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Hastalığın yeni bir dalgasının ve dolayısıyla yoğun bakıma ihtiyaç duyacak yeni hastaların olmayacağından emin olana kadar Rus meslektaşlarımızdan yardım almaya devam etmemiz iyi olur. Her şey yoluna girdikten sonra elbette ki evlerine dönecekler.

- Krizin kısa zamanda biteceğini umuyoruz. Çalışmalarınız için teşekkürler.

Biz teşekkür ederiz, Rusya ve Ruslara teşekkürler!