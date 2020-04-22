Almanya'da maske takma zorunluğu ülke genelinde uygulanacak: Atkı veya bir kumaş da yeterli olacak

Almanya Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde bugün salgınla mücadele çerçevesinde toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması kararı alınmasının ardından Bremen eyaleti de cuma günü bu şekilde bir karar alacağını duyurdu.

Daha önce diğer 11 eyalette benzer kararlar alınmıştı. Pazartesi gününden beri Saksonya eyaletinde yürürlükte olan maske takma zorunluğu böylelikle yakın zamanda ülke genelinde uygulanacak.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde 29 Nisan, Thüringen eyaletinde 24 Nisan'dan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde sadece toplu taşıma araçlarında ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması isteniyor.

Eyaletlerden yapılan açıklamalarda burun ve ağız bölgesini kapatmak için atkı veya herhangi bir kumaşın da yeterli olacağı ifade edildi.

Almanya’da maske takma zorunluluğu ilk kez 6 Nisan’da Thüringen eyaletindeki Jena kentinde getirilmişti.