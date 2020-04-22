ABD'de koronavirüsten ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı ortaya çıktı

Kaliforniya Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020’de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, adli tıp uzmanının 6 şubat ve 17 şubat tarihlerinde hayatını kaybeden iki kişi üzerinde yaptığı otopsi sonuçlarını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) gönderdiği ve CDC’nin ölüm sebeplerini Kovid-19 olarak onayladığı belirtildi.
ABD medyasında geniş yer bulan olay üzerine konuşan uzmanlar, Santa Clara’daki gerçeğin ortaya çıkmasına kadar ABD’de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 6 Şubat değil, 29 Şubat'ta Washington eyaletinde gerçekleştiğinin sanıldığına vurgu yaptı.
The first #COVID19 deaths in the US happened WEEKS before we knew. Santa Clara med examiner has reclassified a Feb 6 death as Covid, about 3 weeks before the death in WA that CDC announced as first US death (h/t @V2019N) - https://t.co/Fyyi3ZFg01— Reid Wilson (@PoliticsReid) April 22, 2020
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