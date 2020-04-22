Peskov: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı mayıs ayından itibaren kademeli olarak düşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortak bir sorun olduğunu ve birlikte çözülmesi gerektiğini vurguladı.

CNBC televizyonuna konuşan Peskov, uzmanların mayıs ayında kademeli bir düşüş beklediklerini belirterek, "Hasta sayısındaki günlük artış ne yazık ki oldukça fazla, ancak sağlık sistemini tehlikeye atacak bir artış değil" dedi.

Peskov ayrıca, Devlet Başkanı Vladimir Putin için şu anda öncelikli konunun koronavirüsle mücadele etmek, insanların hayatını kurtarmak ve sonra ekonomiyi yeniden canlandırmak olduğunu kaydetti.

Rusya, Kovid-19 vaka sayısında dünyada onuncu sırada yer alıyor. Son 24 saatte 5 bin 242 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 57 bin 999 olan Rusya’da bu güne kadar 513 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 400’den fazla kişi tedavi edilerek iyileşti.