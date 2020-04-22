Rus Dışişleri: Yabancı biyolojik laboratuvarların kontrol edilmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, komşu ülkelerde bulunan yabancı biyolojik laboratuvarların faaliyetinin kontrol edilmesinin münasip olacağını söyledi.

Günümüzdeki epidemiyolojik durum bağlamında Rusya sınırlarında yerleşen biyolojik laboratuvarlar konusunun yeniden gündeme getirilmesinin mantıklı olacağını söyleyen Zaharova, "Bu konu bizi gerçekten de tedirgin ediyor. Çünkü eğer herkes aniden bu koronavirüsün el yapımı olduğu iddialarıyla ilgilenmeye başladıysa bazı ülkelerin başka ülkelerin topraklarında, üçüncü ülkelerin hemen yanına biyolojik laboratuvar yerleştirmesi konusuna daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Biyolojik laboratuvarların şeffaflığının artırılması gerektiğini söyleyen sözcü, "Bunun mantıklı bir istek olduğunu düşünüyorum. Onların sorumluluk düzeyi, neler yaptıkları anlaşılır olmalı ki, bu bir şekilde kontrol edilebilsin. Sadece biyolojik laboratuvarı açan ülke ya da bu biyolojik laboratuvara ev sahipliği yapan ülke tarafından değil, aynı zamanda bu biyolojik laboratuvarlarla çevrili ülke tarafından da kontrol edilebilmeli" ifadelerini kullandı.