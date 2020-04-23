Eyaletin ve ülkenin 'yeniden açılmasını' isteyen Teksas Vali Yardımcısı: Yaşamaktan daha önemli şeyler var

ABD'de koronavirüs tedbirlerinin azaltılması yönündeki adımlar sürerken, Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, eyaletin ve ülkenin yeniden açılması yönünde çağrı yaparak "Yaşamaktan daha önemli şeyler var" açıklamasında bulundu.

ABD'de Teksas eyaleti Vali Yardımcısı Dan Patrick, Başkan Donald Trump'ın çağrısının ardından bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin hafifletilmesi ve son haftalarda gündemde olan 'ülkenin yeniden açılmasına' ilişkin yorumda bulundu.

Fox News'te yayınlanan 'Tucker Carlson Tonight' programına bağlanan Patrick, mart ayında yaptığı, yaşlı yurttaşların 'ekonominin ayakta tutulması için riske atılabileceği' şeklindeki açıklamasına bir yenisini daha ekledi.

'Bazı riskler almalıyız'

Eyaletin ve ülkenin yeniden açılması çağrısında bulunan Patrick, "Yaşamaktan daha önemli şeyler var ve bu, ülkeyi çocuklarım, torunlarım ve herkes için kurtarmak" ifadelerini kullandı.

"Ölmek istemiyorum" diyen Patrick, "Kimse ölmek istemiyor, ama bazı riskler almalı, oyuna geri dönmeli ve bu ülkeyi eski haline döndürüp işletmeliyiz" diye kaydetti.

Mart ayındaki açıklamasının arkasında olduğunu belirten yetkili, şöyle devam etti:

"Şu an Teksas ve diğer eyaletleri açmaya başladığımız için müteşekkirim, zira zamanı çoktan gelmişti. Buna daha fazla katlanamayız. Kapalı kaldığımız her ay, (kaybı) telafi etmek iki ila üç ay sürecek."

'Her yaşam kıymetli ama...'

Yetkili, değerlendirmesinde 'her yaşamın kıymetli olduğunu' ancak Teksas eyaletinin kapatılmaması gerektiğini, çünkü nüfusun çok küçük bir yüzdesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

2019 yılı verilerine göre Teksas eyaletinin nüfusu 29 milyon. Eyalet Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre ise eyalette tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 458 ve 495 hasta hayatını kaybetti.

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 22 milyon yurttaşın işsiszlik maaşı başvurusunda bulunduğu bilgisini vermişti.