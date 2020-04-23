Telegram'ın kurucusu Durov’dan koronavirüs nedeniyle 'uygarlık değişimi' kehaneti

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, dünyayı koronavirüs pandemisinden sonra nesiller boyunca geçecek bir uygarlık değişimibeklediğini söyledi.

Virüsün yayılması sona erdiğinde dünyanın artık normal duruma dönmeyeceğini ifade eden Durov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında doğacak olan yeni dünyanın, geride bıraktığımızdan daha iyi bir yer olup olmayacağı tamamen bize bağlı" ifadelerini kullandı.

Durov, insanlar için karantinanın 'kendilerinin daha iyi versiyonunu' yaratma, teknolojiler için de değerini kanıtlama şansı olabileceğini kaydetti.