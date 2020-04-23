Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin, örgüte 30 milyon dolar daha bağış yapacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek olmak için 30 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

China has decided to donate additional $30 million in cash to WHO to support its global fight against #COVID19, in particular strengthening developing countries' health systems. China already donated $20 million in cash to WHO on March 11. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 23, 2020

Çin'in 11 Mart'ta da 20 milyon dolar nakit bağış yaptığını hatırlatan ​Geng, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Bu kritik anda DSÖ'nün desteklenmesi Çok Taraflılığı ve Küresel Dayanışmayı desteklemektir" ifadelerini kullandı.

At this crucial moment, supporting WHO is supporting Multilateralism and Global Solidarity. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 23, 2020

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Çin'in bu açıklaması, DSÖ'ye en büyük katkı sağlayan ülke konumunda olan ABD'nin örgüte sağladığı fonları kesme kararından yaklaşık bir hafta sonra geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.