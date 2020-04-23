Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kovid-19 pandemisinin tüm sorumluluğunu Çin ve DSÖ'ye yüklemek yersiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sorumluluğunu Çin ile Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yükleme girişimlerinin yersiz olduğunu söyledi.

Bazı Batılı ülkelerin Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkışı konusunda Çin ve DSÖ'ye yönelttiği suçlamalara Rusya'dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bugün bu zor durumda bazı başkentlerde çeşitli ülkelere, uluslararası kuruluşlara yönelik maksatlı ve dayanaksız saldırılar, mevcut epidemiyolojik krizin tüm sorumluluğunu onlara yükleme girişimleri son derece yersiz" ifadelerini kullandı.

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını, Çin'deki bir laboratuvarda üretilmiş olabileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü açıklamasında, yönetiminin yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırdığını söyleyerek bu meselenin etrafında 'çok sayıda acayip şeyin döndüğünü', Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olması ihtimalini 'mantıklı' bulduğunu dile getirmişti.

Trump ayrıca Çin'in uluslararası toplumu Kovid-19'un yayılması konusunda bilinçli olarak bilgilendirmediğini de vurgulamıştı.