Rus askeri uzmanlar Sırbistan'da 16 tesiste daha dezenfektasyon çalışması yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Son 24 saatte Sırbistan’ın Belgrad, Pancevo, Yeni Pazar ve Leskofça kentlerindeki 16 tesiste Rus-Sırp ortak birlikler tarafından dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Doktor ve hemşirelerden oluşan 2 ekip, Semendire ve Vlasotince kentlerindeki hastanelerde, Kovid-19 bulaşan 29 hastanın muayenesine ve tedavisine katıldı. Rus askeri doktorlar Sabac, Semendire ve Surdulica kentlerinin sağlık kurumlarında, epidemiyolojik durumun değerlendirmesini ve analizini yaparak salgın önleyici tedbirlerle ilgili önerilerde bulundu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, toplamda Rus askeri uzmanların Sırbistan’ın 15 kentinde 88 tesiste dezenfektasyon yaptığı kaydedildi.

Bakanlık, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3-4 Nisan tarihlerinde Sırbistan’a 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri sağlık uzmanı, teknik cihaz, korunma gereçleri ve 16 askeri araç göndermişti.