ABD'de tutuklu Rus pilot Yaroşenko, hücre arkadaşı koronavirüsten ölünce muayeneye gönderildi

ABD'de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşenko’nun avukatı Aleksey Tarasov, daha öne müvekkilinin cezaevindeki tüm tutukluların hastalığa yakalandığını ve kendinde de koronavirüs belirtilerinin olduğunu söylediğini açıklamıştı. Avukat, Yaroşenko’nun hücre arkadaşının Kovid-19’dan hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Bu açıklamanın ardından Rusya’nın New York Başkonsolosluğu, Yaroşenko’nun bulunduğu cezaevinin yönetimiyle irtibata geçerek Rus vatandaşın durumuyla ilgili bilgi talep etmişti.

Rusya’nın New York Başkonsolosluğu Sözcüsü Aleksey Topolskiy, "Cezaevi idaresi Rus vatandaşın muayeneye yönlendirildiğini bildirdi" diye konuştu.

ABD’li doktorların zaman kaybetmeden Yaroşenko’yu muayene edeceği ve ona gereken tüm tıbbi yardımı sağlayacağı umudunu dile getiren Topolskiy, "Durumu kontrol altında tutuyoruz" dedi.

20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doları aşan değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'nu ve Seattle Konsolosluğu'nun yanı sıra, New York ve Washington'daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı.

Konsolosluğun rezidansına da el konulmuş ve binadaki bayraklar sökülmüştü. Başkonsolosluktaki bayraklar da binadan kaldırılmıştı.