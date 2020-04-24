ABD’liler koronavirüsle mücadeleyi ekonomik çıkarlara tercih etti

ABD’de yapılan bir anket, ülke vatandaşlarının büyük çoğunluğunun, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla karantinaya uyulmasının ekonomiyi canlandırmak için işe dönmekten çok daha önemli olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.

ABD'de CBS News tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 70’i, başlıca önceliğin, “kısa vadede ekonomiye zarar verse bile, sosyal mesafe koruma ve evde kalma tedbirlerinin yardımıyla virüsün yayılmasını yavaşlatma” olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 30’u, sonuçları ne olursa olsun ilk sırada ekonomik çıkarların olması gerektiğini savunuyor.

Daha önce Georgia, Güney Carolina ve Tennessee valilerinin en kısa zamanda iş yerlerinin yeniden faaliyete geçeceğini ve karantinanın olumsuz sonuçlarını yumuşatmak için kararlı adımların atılacağını duyurması Amerikalı politikacılar arasında şiddetli tartışmalara yol açmıştı.