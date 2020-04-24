Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi.

Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle Türkiye’ye getirildi.

Vatandaşları taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Konya Havalimanında indi. Havalimanında kontrolden geçirilen vatandaşlar, daha sonra bekleyen otobüslere alındı.

Vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Şems-i Tebrizi Yurdu'na yerleştirildi.