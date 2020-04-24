Moskova'da toplu taşımada sosyal mesafeye uymayanlara para cezası verilecek

Moskova Belediyesi Ulaşım Departmanı, bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uymayanlara para cezası verileceğini açıkladı.

Departmandan yapılan açıklamada, bugünden itibaren Moskova’nın toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uymayanların tespit edilmesi amacıyla ani denetimlerin düzenleneceği ifade edildi.

Sosyal mesafeye uymadıkları tespit edilen vatandaşlara para cezasının verileceği bildirildi. Para cezası 5 bin ruble (465 TL) olacak.

Açıklamada, sadece zemindeki sosyal mesafe işaretlerine uymayarak boş yer varken diğer yolculara yakın duranların cezalandırılacağı kaydedildi.