Türkiye'den Rusya'ya koronavirüsle mücadele övgüsü

Eski Türkiye Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Rusya'nın, Sovyet döneminde Rus geleneklerinin bir parçası haline gelen disiplin sayesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) çok akıllıca mücadele ettiğini söyledi.

Lenta.ru muhabiri Hayal Muaazin'e konuşan Yakış, "Rus liderliği, Vladimir Putin'i kastediyorum, ülkesini çok iyi yönetmeyi biliyor. Onun politikadan bağımsız olarak, ilk sırada yer alan insan ilişkileri ve tutumunu takdir ediyorum" dedi.

Daha önce Ankara'yı Birleşmiş Milletler (BM), Viyana, Mısır, ve Suudi Arabistan’da temsil eden Yakış, diğer ülke liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Putin'i örnek almaları ve küresel salgınla mücadelede birleşmeleri gerektiğini kaydetti.

23 Nisan itibariyle Rusya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 62 bin 773’e yükseldi.

33 bin 940 vakayla Moskova ilk sırada yer alıyor. Son 24 saatte toplam 1959 yeni vaka tespit edildi.