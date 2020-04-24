Sırp Cumhuriyeti’nden koronavirüsle mücadelede destek veren Rus askerlerine ödül

Bosna Hersek Federayonu'nda yer alan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Zeljka Cvijanovic, koronavirüs salgınında kendilerine yardım eden Rus askeri uzmanları madalya ve onur belgesiyle ödüllendirdi.

Sırp Cumhuriyeti hükümetinin açıklamasına göre, Cvijanovic ülkede koronavirüsle mücadele konusundaki desteğin ve tıbbi yardımın ulaştırılmasındaki katkılarının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmesinden dolayı Rus Silahlı Kuvvetleri’nden Albay Maksim Petroviç’e ‘Halka hizmet madalyası’ verdi.

Rusya’nın Bosna Hersek Büyükelçisi Pyotr İvantsov’un yer aldığı törende 23 Rus askere de teşekkür belgesi verildi.

'Rusya her zamanki gibi dostluğunu gösterdi'

Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alen Šeranić ise Rusya’dan uzmanların salgınla mücadelede verdiği desteğin etkili ve profesyonelce olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Šeranić Rus uzmanların yardım ve desteklerinin Sırp Cumhuriyeti için büyük anlam ifade ettiğini, Rusya’nın her zamanki gibi dostluğunu gösterdiğini belirtti.

Šeranić, "Rusya bize bu kez bambaşka hazırlıklı ve nitelikli bir ekip gönderdi. Bizim doktorlarımızla birlikte protokol ve prosedürlerimizi inceleyip sistemin geliştirilmesi ve koronavirüsle mücadelede etkinliğinin artırılması için tavsiyeler verdiler. Öncelikli tedbirlerden biri olarak, Rus uzmanlar tüm sağlık birimlerimizi dezenfekte etti" ifadelerini kullandı.