Tunceli’de hiç koronavirüs hastası kalmadı

Tunceli Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre kentte tespit edilen 8 koronavirüs vakasından sonuncusu da tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testi pozitif olan 8 vaka tespit edildiğini belirtti.

Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.👏 #EvdeKalTunceli 🇹🇷 pic.twitter.com/RSZyosVeSc — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 23, 2020

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Bu hastalardan 7'sinin bir süre önce taburcu olduğunu anımsatan Sonel, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.👏 #EvdeKalTunceli 🇹🇷 pic.twitter.com/z3xRmENTCO — Tuncay Sonel (@tuncaysonel) April 23, 2020

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Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında da bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.