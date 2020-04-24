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    Koronavirüs nedeniyle kızını göremeyen babaya mahkemeden 'görüntülü görüşme' izni

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (118)
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    İzmir'deki eşiyle boşanma aşamasında olan ve kızını icra yoluyla görebilen İstanbullu babanın, yeni tip koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında evladını görememesi üzerine mahkeme, baba ile kızının görüntülü görüşmesine karar verdi.

    İstanbul'da yaşayan ve bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan B.A, 25 Şubat 2018'de evlendi.

    Kısa süre sonra evliliklerinde problemler yaşayan çiftten B.A, 7 Ağustos 2018'de eşine boşanma davası açtı.

    Eşi de B.A'ya karşı boşanma davası açtı ve çift ayrı yaşamaya başladı.

    Çiftin Ocak 2019'da dünyaya gelen bebeklerinden e-devlet sistemi üzerinden haberi olan baba B.A, çocuğunu görebilmek için boşanma davasının görüldüğü mahkemeye çocuğuyla kişisel ilişki tesisi için başvurdu.

    Bakırköy 9. Aile Mahkemesi, "tarafların müşterek çocuğu ile baba B.A. arasında çocuğun yaşı da dikkate alınarak her ayın 2. ve 4. haftası pazar günü saat 10.00'dan aynı gün akşam saat 16.00'ya kadar şahsi ilişki kurulmasına, süre sonunda çocuğun anneye teslim edilmesine" karar verdi.

    Bu süreçte baba B.A, İzmir'de yaşayan eşinin rıza göstermemesi üzerine kızını icra vasıtasıyla gördü.

    Çocuğunu pedagog, icra memuru ve polis ile eşinin adresine giderek teslim alan ve icra vasıtası dışında çocuğunu rızayla sadece doğum gününde ve hastalandığında hastaneye götürdüğünde görebilen B.A, yeni tip koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması, büyükşehirlere yapılan ulaşım kısıtlaması ve icra müdürlükleri işlemlerinin geçici süre durdurulması sebebiyle kızını görme imkanı bulamadı.

    B.A. mahkemeye başvurarak "kızı ile arasında verilen ilişki kararının pandemi nedeniyle icra müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilemediğini, kızı ile haftada 2 defa olmak üzere 30'ar dakikalık görüntülü konuşma" kararı verilmesini talep etti.

    Mahkeme haftada iki gün yarım saat görüntülü görüşme kararı verdi

    Bakırköy 9. Aile Mahkemesi, 13 Nisan'da B.A'nın kızı ile "her hafta çarşamba ve cuma günleri akşam 19.30-20.00 saatlerinde GSM, internet gibi iletişim araçları ile görüntülü görüşmesine" karar verdi.

    B.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 aylık kızını görüntülü olarak da görebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

    "Mahkemenin verdiği karara çok sevindim" diyen B.A, şunları kaydetti:

    "Telefonla görüşürken kızımın sevdiği şarkıyı açıyorum. Yarım saat de olsa kızımı görebiliyorum. Şu an tabii beni çok tanımıyor 15 aylık olduğu için. Görüntülü konuşma yaparken telefonun karşısından ayrılırsa annesi oyuncaklarıyla beraber alıp tekrar telefonun karşısına getiriyor. Haftada iki gün yarım saatlik görüşmemiz var. Çocuk her ne kadar tam olarak babası olduğumu algılamasa da yine de göz aşinalığı ve görüntülü de olsa iletişimde kalmanın baba kız ilişkisi bakımından iyi olduğu kanaatindeyim."

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (118)

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    Etiketler:
    Görüntülü görüşme, Mahkeme, İzmir, Koronavirüs
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