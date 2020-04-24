Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınmış olsaydı bugün daha iyi durumda olurduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak "Eğer ilk başlangıçta Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınmış olsaydı, bugünkü noktadan da iyi durumda olurduk. Önce dinlemediler, sonra söylediklerinin ne derece doğru olduğunu anladılar" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan özel oturumu sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği sohbetin detaylarını aktardı.

'Sağlıkçıların başarısı' başlığıyla yayımlanan yazısında Sarıkaya, "Şunu belirteyim ki Kılıçdaroğlu sosyal mesafeye dikkat ediyor, doktor milletvekili arkadaşlarının tavsiyelerine uyuyor, sürekli dezenfektan kullanıyor, maske takıyor. Aktardığına göre Genel Merkez’deki makamında da zaten fazla kimseyle görüşmesi olmuyormuş" dedi.

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını karşısında gelişmişlerin de bulunduğu ülkeler ciddi sorun yaşarken, Türkiye’nin daha iyi bir noktada olduğu tespitime Kılıçdaroğlu da katıldı.

‘Bu sağlıkçıların ve Bilim Kurulu’ndaki doktorların başarısı’ deyip ekledi:

‘Bizdeki sağlık personeli her şeye rağmen çok iyi yetişmiş bilgi birikimine sahip. Bu gelinen nokta sağlıkçıların başarısıdır. Çok iyi iş çıkardılar hala da çıkarıyorlar. Eğer ilk başlangıçta Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınmış olsaydı, bugünkü noktadan da iyi durumda olurduk. Önce dinlemediler, sonra söylediklerinin ne derece doğru olduğunu anladılar…’

Sürecin siyasete olan etkisi üzerinde de sohbet ettik.

Siyasette her şeyin donduğunu belirtti, belediyeler ile ilgili tartışmaya dikkat çekip devam etti:

‘Arkadaşlarımızı uyardım, bazı konulara girmemelerini istedim. Halk neyin ne olduğunu görüyor. Belediye bedava ekmek dağıtmak istiyor, bunun olmasında ne sakınca var Allah aşkına… Her neyse herkes her şeyi görüyor…’

'İnsanlar ne zaman bir araya tekrar gelecekler onu bilemiyoruz'

Bu aşamada 29-30 Mart tarihinde yapılması planlanan CHP Büyük Kurultayı’nın koronavirüs nedeniyle ötelendiğini anımsatıp, ‘Yeni kurultay tarihi belirlediniz mi?’ diye sordum.

Duruma göre tarih belirleme kararı aldıklarını anımsattı, ‘İnsanlar ne zaman bir araya tekrar gelecekler onu bilemiyoruz’ dedi.

Grup Başkanvekili Engin Altay’ın ‘Bu şartlar altında yıl sonuna kadar kurultay çok zor’ tespitini anımsattım, Kılıçdaroğlu kesin bir yanıt vermekten kaçındı.

Süreci izlemenin daha yararlı olacağını belirtmekle yetindi.

Meslek yaşamımın ilk ilginç röportajını yaptığımı sevgili Ahmet Kılınç’ın sohbetimizi sergileyen fotoğraflarımız düştüğünde anladım…

Bizim maskeli ilk röportajı, CHP lideri de maskeli ilk mülakatını gerçekleştirmesinin belgesiydi önümüzde duran."