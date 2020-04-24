Hiçbir belirti yokken koronavirüs testi yaptırdı, pozitif çıktı: 'İyileşince plazma bağışında bulundum'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 38 yaşındaki polis memuru Ünal Kılınç, kendisinde hiçbir belirti olmadığını ve şüphe üzerine test yaptırdığını söyledi. Tedavi sürecinin 6 gün sürdüğünü ifade eden Kılınç, "Tedavim son bulduktan bir gün sonra ise başka hastalara umut ve şifa olması için plazma bağışında bulundum" dedi.