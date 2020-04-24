Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Op. Dr. Çitoğlu, hastalanmadan önce salgınla mücadele için CİMER'e başvurmuş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Ankara'da toprağa verilen 67 yaşındaki Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce Kovid-19 salgınında gönüllü görev almak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğu ortaya çıktı.

Buna göre Çitoğlu, Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere yaptığı başvurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Göz hastalıkları uzmanıyım. Pandemi nedeniyle ihtiyaç halinde, bir hekim ve gönüllü olarak verilecek göreve gitmek istiyorum. Şu anda herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde mesleğimizin sorumluluğu ve hipokrat yeminimize bağlılığımız nedeniyle böyle bir görevlendirme olduğunda 7/24 hizmette bulunmayı gönüllü olarak istiyorum. Müracaatımın dikkate alınarak, ihtiyaç halinde tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim."

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Op. Dr. Çitoğlu, hastalanmadan önce salgınla mücadele için CİMER'e başvurmuşhttps://t.co/fA0QTmuu4A pic.twitter.com/fhFAx5YXZO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 24, 2020

'Çok hızlı ilerledi akciğerlerinde, kurtaramadık'

Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun kardeşi ve TUSEM'in kurucularından eczacı Mustafa Çitoğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada CİMER başvurusunu ağabeyinin ölümünden sonra öğrendiklerini söyledi.

Ağabeyinin, kendisine engel olabilecekleri düşüncesiyle ailesinden CİMER başvurusunu sakladığını anlatan Mustafa Çitoğlu, şunları kaydetti:

"Ölümünden sonra öğrendik, bizi çok da duygulandıran bir şey oldu bu. Müracaat etmiş, belki bir gün ona da görev gelirdi; ama kısmet olmadı. O hastalıktan dolayı onu kaybettik. İmmün sistemine güvenen bir insandı, altında yatan bir hastalık da yoktu; ama maalesef hiç belli olmuyor. Çok hızlı ilerledi akciğerlerinde, kurtaramadık. 28 Mart’ta başvurusu var CİMER'e Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere, ama rahatsızlığı hastaneye yatışı da 3 Nisan gecesi, yani arada 1 haftalık bir süreç var, 1 hafta sonra yardım etmek istediği insanların kapıldığı hastalık onu aldı götürdü bizden maalesef. Yani yaşı, konumu itibarıyla çok gerekli olmasa dahi öyle bir yüreği vardı. O da eğitiminde destek olduğu hekimlerle birlikte ön saflarda savaşmak istemiş; ama maalesef ömrü vefa etmedi."

'Hiçbir hastalığını bilmiyoruz'

Mustafa Çitoğlu, ağabeyinin yardımsever birisi olduğunu belirterek, "'Bana bir şey olmaz, ben sarımsak, soğan, çok kullanırım, immün sistemim iyidir benim, korona bana bir şey yapmaz' gibi söylemleri var. İlaç bile kullanmazdı, başı ağrısa aspirin dahi içmeyecek şekilde kendisini korurdu. İlaçların yan etkileri olduğunu söylerdi; ama işte bu süreçte maalesef faydası olmadı bütün bunların, biz hiçbir hastalığını bilmiyoruz" dedi.