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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (174)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004241041904095-kuzey-kibris-basbakani-tatar-5-gundur-yeni-korona-vakasi-tespit-edilmedi/

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, ülkedeki koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamada bulunarak, "5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi" dedi.

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, ülkede yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

    Tatar, ülkede 9 Mart’ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkedeki uçuşların askıya alındığını, sınırların, okulların ve devlet kurumlarının kapatıldığını, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığını ve ülke genelinde akşam 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığını dile getirdi.

    Başbakan, 5 gündür yeni vakanın tespit edilmediğini aktarırken, 7 kişinin ise hastanelerde gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

    Mustafa Akıncı - Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
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    Tatar, ilk günden bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ifade ederken, bu süreçte Erdoğan ile iki defa telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Başbakan, vaka sayısında yatay seyrin bittiğini ve düşüşe geçtiğini aktarırken, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'tan 'çok daha kötü durumda olduğunu' söyledi.

    Başbakan, 2 bin vatandaşı çeşitli ülkelerden Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle tahliye ettiklerini söyeyerek, Almanya’nın 800 vatandaşını tahliye etmediğini, Kuzey Kıbrıs'ta karantinaya alınmalarını istediğini aktardı. Tatar, 30 Alman vatandaşını tedavi ettiklerini ve ülkelerine gönderdiklerini açıklarken, 86 Kuzey Kıbrıs vatandaşının ise İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

    Ötea yandan ülkede kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda çalışmalar başladı. Başbakan Tatar, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söyleyerek, normalleşme sürecinde 4 Mayıs tarihinin gündemde olduğunu aktardı.

    © AFP 2020 / Christina Assi
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    Tatar, ilk etapta temasın az olduğu küçük işletmelerin tekrardan açılacağını dile getirirken; kafe, eğlence merkezi ve okulların son etapta açılacağını ifade etti.

    Tatar, ekonomik hayatı kademeli olarak açılacağının altını çizerken, ülke ekonomisinin turizme, yüksek öğrenime ve konut satışlarına bağlı olduğunu dile getirdi. Başbakan, salgın nedeniyle otellerin ve okulların boş olduğunu, yabancılara yapılan konut satışlarının ise durduğunu açıklarken, ülke ekonomisinin durgunluk yaşadığını ifade etti.

    Tatar, ülkeye yıllardır uygulanan ambargo ve kısıtlamalara rağmen bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini aktarırken, ekonomik olarak Türkiye’ye entegre olduklarını ve orada yaşanan durumları yakından takip ettiklerini açıkladı.

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı, salgınla mücadele eden tüm sağlık ve güvenlik çalışanlarını tebrik ederken, bu krizi onların fedakarlıkları sayesinde yönettik ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (174)
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, vaka, THY, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Ersin Tatar
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