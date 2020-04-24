Putin'den yeni ambulansların alımı için ek 5 milyar ruble

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni ambulans araçları alımı için ek 5 milyar rublenin (468 milyon TL) yönlendirilmesi talimatını verdi.

Rus otomotiv sektörünün gelişiminin ele alındığı toplantıda konuşan Putin, yeni ambulans araçlarının ülke genelindeki tıbbi yardımın hızını ve erişilebilirliğini artıracağını söyledi.

Yeni alımın, talebi teşvik edeceğini ve otomobil fabrikalarına destek olacağını kaydeden Rus lider, "Ancak öncelikle bu alım tüm ülke için, tüm bölgeler, insanlar için önemli. Sözleşmelerin kaliteli ve zamanında yerine getirilmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

'Yabancı limuzinleri almayın'

Putin, ayrıca devlet kurumları ve şirketlerine yabancı limuzinler yerine iş için gereken teçhizat alma çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı, "Bununla birlikte elbette, devlet kurumlarının, bakanlıkların, devlet şirketlerinin katiyen yabancı limuzinleri değil, iş için gereken teçhizat almalarının sıkıca kontrol edilmesini talep ediyorum" dedi.