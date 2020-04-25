Rus uzmanlar, koronavirüs kısıtlamalarının 12 Mayıs'a kadar uzatılmasını istedi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkenin önde gelen epidemiyolog ve virologlarıyla bir araya gelerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan önlemleri ele aldı.

Rus Anti-Veba Araştırma Enstitüsü (Mikrob) Direktörü Vladimir Kutyrev, Rus makamların Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulamaya koyduğu kısıtlamaların 12 Mayıs'a kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün inovasyon çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı Aleksandr Semyonov, izolasyondan çıkışın aşamalı ve mümkün olduğunca dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Semyonov, kısıtlamaların en az 12 Mayıs'a kadar uygulanmasının, hastalığın ikinci dalgasını önleyeceğini kaydetti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ise, kısıtlamaların yakın gelecekte kaldırılmasının işe yaramayacağını ifade etti.

Popova, Rusya'nın koronavirüsün ikinci kuluçka döneminden geçtiğini, en azından üçüncü döneminden sonra normal yaşama dönmekten bahsedilebileceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"O zaman bu eğilimin, planlanan dinamiğin, durumu kontrol altında tutmamıza ve yavaş yavaş alışık olduğumuz yaşam koşullarına geri dönmemize izin vereceğinden emin olacağız."

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, epidemiyolog ve virologların önerilerini devlet başkanı ve başbakana ileteceğini belirterek, "Kısıtlayıcı önlemler stratejisi ve bu kısıtlayıcı önlemlerden kurtulma stratejisine ilişkin düşüncelerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı Başkan ve Başbakan'a rapor edeceğiz" dedi.