Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişi Isparta'da karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında yurtdışından Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor.
Bu kapsamda Suudi Arabistan’da bulunan 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya Havalimanı’na geldi.
Havalimanı’ndaki işlemlerinin ardından 349 kişiden 268’i gün süreyle karantina altına alınacakları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.
AFAD, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolünde otobüslerle yurda getirilen Türk vatandaşları gerekli işlemlerinin ardından odalarına yerleştirildi.
14 günlük karantina süresinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilecek.
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