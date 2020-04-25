'Diğer ülkeler Rusya'daki koronavirüsle mücadele algoritmalarıyla ilgileniyor'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, diğer ülkelerin Rusya'daki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele algoritmalarıyla ilgilendiğini söyledi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rusya'nın Kovid-19 ile mücadelede kendi yolunu izlediğini, yabancı meslektaşların Rusya'da hangi algoritmaların uygulandığını merak ettiklerini dile getirdi.

Anna Popova, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile yaptığı görüşmede konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Rusya Federasyonu'nun kendi yolunda gittiği açıktır... Farklı ülkelerden meslektaşlarımız bugün bizi arayarak, kendi oluşturduğumuz algoritmaları soruyorlar."