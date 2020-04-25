Acil servis doktoru, pandemi sırasındaki çalışmayı 'gece kabuslarına' benzetti

Anthony Leno, hastanede yaşananların 'gece kabusu' ile kıyaslanabileceğini belirterek, "Kaç hasta olduğunu hayal bile edemezsiniz. Benim nöbetlerimden birinde 6 kişi birden öldü" dedi.

Küçük evlerde yaşayan büyük ailelerde Kovid-19 hastalarını izole etmenin neredeyse imkansız olduğunu ve bu nedenle diğer bireylerin de enfekte olduğuna vurgu yapan Leno, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize, aile veya birbirlerini tanıyan gruplar halinde geliyorlar. Hatta aynı aileden hastaların birkaç gün arayla öldüğü bile oldu."