Avustralyalı erkek korosu koronavirüse karşı Sovyet savaş şarkısı söyledi

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan koro üyeleri, şarkıyı ayrı ayrı söyleyerek videoya kaydetti. Sonra videolar birleştirilerek ortaya yeni bir klip çıktı.

Dustyesky korosunun kurucularından Andrew Swain, 'acı ve umutsuzluk dolu' şarkılar seçmeye çalıştıklarını belirterek, dinleyicilerinin bu şarkılardaki sevgi ve mutluluğu hissetmesini istediklerini kaydetti.

Koro üyeleri Rusça bilmiyor, yabancı dildeki şarkıların sözlerini ezberliyor, anlamını da çevirilerden öğreniyor.