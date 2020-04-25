Dışişleri Bakanlığı: 40 binden fazla Türk vatandaşı yurda getirildi

Dışişleri Bakanlığı, 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını, bugün itibarıyla 23 bin 530 kişinin öğrenci yurtlarında kaldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu bilgi verildi; "Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır."

Bakanlık ayrıca, "23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yurtdışında vefat etmiştir" açıklamasında bulundu.