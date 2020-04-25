Altaylı: 65 yaş üstü uyanıklar sokağa çıkma yasağına Türk tipi çözüm bulmuş

Fatih Altaylı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların karantinaya karşı 'Türk tipi' çözümler geliştirdiğini belirtti.

"65 yaş üzerinin insafsızca ev hapsi sürüyor" diyen Altaylı, Habertürk'te yayımlanan 'Uyanık ihtiyarlar' başlıklı yazısında, bu yasağın nasıl delindiğini şöyle anlattı; "Tabii bu işe Türk tipi çözüm bulan 65 yaş üstü uyanıklar da yok değil. Şöyle bir formül bulmuşlar. E-devlet üzerinden hastanelere başvuruyor ve boş buldukları herhangi bir hekimden randevu alıyorlar. Aslında hasta falan değiller. Sadece randevu alıyorlar. Herhangi bir şikayetten. Sonra bu randevuyu printer'da basıyorlar ve kendilerini sokağa atıyorlar. Polis çevirip bir şey sorarsa da 'Doktor randevum var. Hastaneye gidiyorum' diyorlar. Polis de haliyle izin veriyor. Ama hastaneye falan gittikleri yok aslında. Biraz dolaşıp sonra eve dönüyorlar."

Bu durumun, son günlerde hastanelerde alınan randevulara gelmeyen yaşlı hastaların sayısının çok artmasıyla anlaşıldığını belirten Altaylı, "Önce hastaların korktuğu için gelmediği zannediliyor. Sonra durum anlaşılıyor. Anlayacağınız uyanıklar yasağı aşıyor, saygılı vatandaşlar ise evde çile çekiyor" dedi.