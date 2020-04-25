Lukaşenko: Koronavirüs, yanlış yaşayan insana Tanrı’nın cezası

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüs salgınının, çevreye verilen zarar ve yanlış yaşam tarzından dolayı Tanrı’nın insana verdiği ceza olduğu savundu.

Belarus’un Gomel bölgesini ziyaret eden Aleksandr Lukaşenko, “Tanrı, çevreye, olması gereken kriterlere hiç uymayan yaşam tarzına iğrenç bir şekilde davrandığımızı gördü ve tokat attı. Bu yüzden attığımız bu adımlarla durumu dengeleyemezsek de en azından kendimizi ve yakınlarımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.

Lukaşenko, Gomel Bölgesi’ndeki Pripyat Ulusal Parkı’nda fidan dikme çalışmalarına katıldı.

Koronavirüs vaka sayısı 9 bin 590, koronavirüs kaynaklı can kaybı da 67 olan Belarus’ta karantina ilan edilmedi.