Çavuşoğlu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımında "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" bilgisini verdi.
📌Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2020
📌Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık.
📌57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.#ÜlkemleGururDuyuyorum 🇹🇷 pic.twitter.com/RfZvPESj8m
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