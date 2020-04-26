İspanya'da 2 Mayıs'tan itibaren sokak egzersizlerine izin verilebileceği sinyali

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini artırmaya devam ederken, İspanya'da sokağa çıkma yasağına rağmen sokak egzersizlerine izin verilebileceği mesajı verildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki koronavirüs vakalarında düşüşün devam etmesi halinde 2 Mayıs tarihinden itibaren sokak egzersizlerine izin verilebileceğini duyururken, kısıtlı olarak sokakta spor yapmaya ve yürüyüşlere izin verilebileceğini açıkladı.

İspanya'da 14 Mart tarihinden bu yana karantina tedbirleri uygulanırken, insanlar sadece zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyor, fakat sokakta yürüyüş ve spor yapmak yasak.

İspanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 223 bin 759'a, hayatını kaybedenler ise 22 bin 902'ye ulaştı. İspanya, virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu üçüncü ülke konumunda bulunuyor.