Türk Dışişleri: Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali" ifadelerini kullandı.
Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz.🇹🇷✈️— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 25, 2020
📍ABD
📍Cibuti
📍Etiyopya
📍Gana
📍Moritanya
📍Nijerya
📍Senegal
📍Somali#BirlikteBaşaracağız#ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/w6HdCSxkLD
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 60 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söylemişti.
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