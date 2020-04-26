Türk Dışişleri: Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugün 8 ülkeden 9 sefer ile 1411 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali" ifadelerini kullandı.

Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz.🇹🇷✈️



📍ABD

📍Cibuti

📍Etiyopya

📍Gana

📍Moritanya

📍Nijerya

📍Senegal

📍Somali#BirlikteBaşaracağız#ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/w6HdCSxkLD — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 25, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 60 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söylemişti.