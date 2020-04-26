Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi: Çok sayıda gözaltı

Almanya'da koronavirüs tedbirlerini protesto eden çok sayıda kişi, eylem izinsiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek yüzlerce kişi bir araya geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı gösteride, protestocular ellerinde 'Alman Anayasası' yazan dövizler taşıdı. Protestocular, salgına yönelik kısıtlamaların anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

Hoparlörlerden 1.5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.