Hakkari'de iki köy karantinaya alındı

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde birkaç kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı her iki köyün de karantinaya alındığı belirtildi.

Kırıkdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zırhlı araçlardan anonslar yaparak, Hakkari Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 24 Nisan 2020 günü kararı ile Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıklayarak, vatandaşların evlerinde çıkmaması uyarısında bulundu.