ABD'de son 24 saatte 2 bin 494 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü olan ABD'deki vaka-ölüm verilerini güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 494 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 53 bin 511'e çıktı.

Diğer yandan toplam Kovid-19 vaka sayısı da 936 bin 293'e yükseldi.

Dün ise, ABD'de yaklaşık son 3 hafta içindeki en düşük ölü sayısı kaydedilmiş, 1258 hastanın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Salgının en çok vurduğu eyaletler New York ve New Jersey olarak öne çıkarken, New York Valisi Andrew Cuomo, yeni bir valilik kararnamesi ile eyaletteki eczanelerde Kovid-19 testi yapma yetkisi vermişti.