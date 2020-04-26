İsveç'teki Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken için Türkiye'den giden ambulans uçak Ankara'ya iniş yaptı.

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak saat 13:40 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı.

Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06:00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.

Koca'dan Leyla'ya mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı Twitter'dan, Emrullah Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri yazdı:

"Bir kız evlat, Kovid-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek."

Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.) pic.twitter.com/J5xvaOFZHg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

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