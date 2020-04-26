Bakan Selçuk: Engelli ve yaşlılar için yeni önlemler devreye alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için bir dizi yeni önlem aldıklarını söyledi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlara yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2’nin tüm illere gönderildiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık” dedi.

Selçuk, bu kuruluşlardaki personelin 14 günlük vardiyayla çalıştığını söyleyerek, “14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele Kovid-19 testi yapılması isteniyor. Çalışanlar, ‘Kovid-19 riski yoktur’ ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve ‘Tekrar Kullanılamaz’ anlamına gelen ‘NR’ işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Selçuk rehberde yer alan önlemleri şöyle sıraladı: