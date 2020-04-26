Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu" diyen Koca, paylaşımına Sağlık Bakanlığı'nın yeni tablosunu da ekledi.

Buna göre son 24 saatte 2 bin 357 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 110 bin 130'a ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi.

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OwvvlGYiLm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

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