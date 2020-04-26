90 yaşındaki kadın koronavirüsü 10 günde yendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme mahallesinde oturan 8 çocuk annesi Cemile Kılıç'ın ziyaret ettiği bir yakınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
15 Nisan'da rahatsızlanan Kılıç'ın ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Pandemi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, Kılıç'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.
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