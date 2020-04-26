Bakan Koca: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu. Koca, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadesini kullandı.