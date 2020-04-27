31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık tarafından 21 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 96 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

Bakanlıktan, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 51 ildeki 2 ilçenin tamamında, bir ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı açıklanmıştı.

İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte hayat normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Bursa'da bazı vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıktığı ve yaya olarak da sokaklarda dolaşıp bankamatiklerden para çektikleri görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Bursa'dan ilk görüntüler https://t.co/TZ7twymSAb pic.twitter.com/ktDts91le1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2020

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