Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara'dan liglere ilişkin açıklama: Bir şey söylemek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki 7-10 günlük süreç bize fikir verecek. Sonrasında bölgesel verilere bakıp rahatlama işlemleri başlayacaktır. Ama liglerin açılıp oynanması konusunda karar vermemiz ve kesin bir şey söylemek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var" dedi.